Criança de 12 anos e idosa de 71 são vítimas da dengue na zona sul de SP

Um garoto de 12 anos de idade não vacinado e uma idosa de 71, residentes no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, tiveram a morte por dengue confirmada nesta semana. Os dois tinham comorbidades, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Até o momento, sete óbitos por dengue foram registrados na capital em 2025.

Em nota, a secretaria afirma que realizou ações de bloqueio de criadouros e nebulizações nas proximidades das casas do garoto e da idosa.

A pasta também reforça a importância da vacinação contra dengue. Desde abril do ano passado, foram aplicadas 342.138 primeiras doses do imunizante na capital, o que corresponde a 51% do público-alvo, composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A segunda dose, por sua vez, atingiu apenas 24,9%. A meta é imunizar 90% da população elegível com o esquema vacinal completo.