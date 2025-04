Lula e comitiva chegam a Roma para o funeral de papa Francisco; veja quem viajou

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Roma às 8h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 25, para participar do funeral do papa Francisco no sábado, 26. A comitiva é composta por quatro ministros de Estado, os chefes dos Três Poderes e dez parlamentares. Além deles, estão a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e o embaixador Celso Amorim, assessor-chefe da assessoria especial da Presidência da República.

Até o início da semana, a agenda prevista do presidente na Europa era apenas o comparecimento ao funeral do papa, sem encontros bilaterais.

Como o governo havia divulgado no começo da semana, os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), também estão no Vaticano.