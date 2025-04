Motta adia análise de urgência da anistia; PL e Novo ficam isolados

Ele ainda classificou como "cena triste" o fato de líderes partidários terem se posicionado "contra suas bancadas". "Não aceitamos dizer que os deputados assinaram algo que não sabiam", assinalou.

Oposição

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), considerou que a bancada "perdeu" com o adiamento da urgência, mas avaliou que "houve avanços". "É bonito ver líderes da esquerda dizerem que a dosimetria precisa ser revista. Todos os líderes concordaram com isso. É a primeira grande vitória da anistia", ponderou.

O deputado também contestou o fato de líderes cobrarem o texto final do projeto de lei. Segundo Sóstenes, a redação só não foi apresentada porque deve haver um relator nomeado para tanto. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro quer que Valadares siga na função.

Além disso, Sóstenes disse que seu partido já tem uma sugestão de texto, que deve ser apresentado para o relator nomeado. Segundo o líder do PL, a proposta é para "corrigir" penas de depredação e somente para a condenação de pessoas que foram flagradas por câmeras durante a invasão e a depredação de dependências das sedes do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo. "Eles têm que responder pela tipificação, e não pelo somatório da invencionice do STF", criticou Sóstenes.

O líder do governo Lula na Câmara, deputado José Guimarães, (PT-CE), indicou ontem que eventuais "injustiças na dosimetria" das penas precisam ser consideradas. "Mas não é possível anistiar os generais, quem planejou, organizou, manipulou pessoas inocentes numa tentativa de golpe. Não tem anistia para quem comete crime contra a democracia", declarou o petista.