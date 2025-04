Peixe BR critica decisão do governo de liberar importação de tilápia do Vietnã

São Paulo, 25 - A Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) disse considerar "imprudente" a decisão do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) de revogar a suspensão da importação de tilápia do Vietnã. Em nota, a entidade lembra que a importação havia sido suspensa pelo governo brasileiro por meio do Despacho Decisório nº 270, de 9 de fevereiro de 2024, com base em alertas sanitários feitos pela Peixe BR, que representa a cadeia da produção de peixes cultivados no Brasil. A revogação da suspensão, tratada pelos governos do Brasil e do Vietnã, foi formalizada por meio do Despacho Decisório nº 379, de 23 de abril de 2025.Segundo a Peixe BR, os alertas se referiam "à presença do vírus TiLV - uma enfermidade infecciosa e altamente contagiosa entre os peixes - além de práticas industriais que não atendem às normas sanitárias brasileiras". Para a entidade, a revogação da suspensão desconsidera os riscos sanitários apontados anteriormente. "A reversão da medida, sem garantias de que tais riscos tenham sido plenamente mitigados, representa uma ameaça à segurança sanitária dos consumidores brasileiros", afirma.