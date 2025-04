Sepultura já está preparada em S. Maria Maggiore

A despedida

A visitação deve terminar às 14h (horário de Brasília). O sepultamento do papa será marcado por ritos específicos. A cerimônia terá início hoje com a leitura de um texto sobre as ações mais importantes do pontífice. Um véu de seda branco será colocado sobre o rosto de Francisco.

Após a bênção com água benta, moedas e medalhas cunhadas durante o pontificado serão colocadas dentro do caixão. Elas representam os anos em que esteve à frente da Igreja. Um tubo com o resumo do período, com o selo do Ofício de Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice, também ficará junto ao corpo.

Só então a tampa do caixão de zinco (revestimento interior da estrutura de madeira) será colocada, às 15h (horário de Brasília). Nela, haverá uma cruz, o brasão papal, a placa com o nome de Francisco, a duração de sua vida e seu ministério. O mote do brasão, "Miserando atque eligendo", foi tirado das Homilias de São Beda o Venerável, que, comentando o episódio evangélico da vocação de são Mateus, escreve: "Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me" (Viu Jesus um publicano e dado que olhou para ele com sentimento de amor e o escolheu, disse-lhe: segue-me).

Posteriormente, o caixão será soldado e se colocarão os selos do cardeal camerlengo (o irlandês Kevin Farrell), da Prefeitura da Casa Pontifícia, do Ofício para Celebrações Litúrgicas do sumo pontífice e do capítulo do Vaticano. O caixão de madeira também será fechado. Na tampa, também estará a cruz e o brasão papal de Francisco.

Neste sábado, 26, às 10h (5h de Brasília), o corpo do papa será levado à Praça de São Pedro, onde será celebrada a Missa de Exéquias (também conhecida como missa de corpo presente), como prevê o rito funerário católico.