Brasileiros madrugaram para acompanhar funeral do papa Francisco: 'o mundo inteiro estava aqui'

O funeral do papa Francisco reuniu 250 mil pessoas na Praça de São Pedro e nos arredores do Vaticano neste sábado, 26, além de outros 150 mil fiéis que acompanharam pelas ruas de Roma o cortejo fúnebre que transportou o caixão para ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior). O fervor popular pelo jesuíta levou muitos fiéis a chegarem de madrugada para garantir um bom lugar no funeral.

Entre a multidão estava a administradora de empresas Luciana Ansaneli, que chegou por volta das 6h30 aos controles para entrar na Praça de São Pedro. "Houve momentos de um pouco mais de apuro, em que estávamos muito apertados nas ruas, mas em geral estava organizado e tranquilo. Conseguimos ficar ao lado do obelisco (ao centro da Praça), que é um lugar muito bom."

Os espaços para a multidão estavam bem divididos por barreiras nas principais ruas das imediações do Vaticano, além da participação reforçada das forças de segurança de Roma e voluntários.