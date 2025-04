Cheia avança no Amazonas e atinge mais de 118 mil moradores

Nesses locais, a previsão é de chuvas de até 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h, com risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Há, ainda, um alerta de "perigo potencial" (amarelo) para a maior parte dos Estados amazônicos, com ventos de até 60 km/h e até 50 mm/dia de chuva.

Ao menos 14 municípios estão em estado de alerta. Já o estado de atenção envolve as demais 36 cidades do Estado, o que inclui a capital e alguns dos principais destinos turísticos, como Parintins, Presidente Figueiredo, Novo Airão e Barcelos.

"As nove calhas de rios do Amazonas seguem em processo de cheia, com picos variados previstos entre março e julho", aponta o boletim das cheias.

Para a temporada de cheias deste ano na Amazônia Legal, a previsão é de chuvas acima da média em partes do norte do Amapá, de Roraima e do Pará. Já a estimativa é de que esteja abaixo da média em partes do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Rondônia.

O Governo do Amazonas divulgou ter enviado alimentos, água e medicamentos a pelo menos sete municípios atingidos. São eles: Manicoré, Apuí, Humaitá, Boca do Acre, Novo Aripuanã, Ipixuna e Guajará.