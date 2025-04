Enterro do papa Francisco: cerimônia fúnebre acontece na Praça de São Pedro, no Vaticano

ROMA - O funeral do papa Francisco começou neste sábado, 26, com a Missa das Exéquias. A cerimônia foi realizada na Praça de São Pedro e teve início com o coral cantando ritos introdutórios em latim. O caixão fechado foi colocado em frente ao altar externo da basílica e foi recebido com longos e emocionantes aplausos dos fiéis.

Mais de 200 mil pessoas participam do funeral do papa Francisco - as imediações da praça também ficaram lotadas de fiéis. O caixão partiu em cortejo fúnebre por um percurso de 5,5 km até a Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior).

Grupos de jovens chegaram a dormir na Praça de São Pedro para garantir um bom lugar. Por volta das 5h40 (0h40 de Brasília), uma multidão já aguardava no local. O acesso dos fiéis, que corriam para garantir um bom lugar para dar o último adeus a Jorge Mario Bergoglio, foi liberado pouco mais de 20 minutos depois.