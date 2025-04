Oração em latim, ladainha e homilia: o que significam os ritos do funeral do papa Francisco

"Para a Igreja, depois da Consagração, o pão se converte na carne do Senhor", explica o Padre José Eduardo.

Ladainha

A ladainha é um momento da missa no qual o sacerdote pede a intercessão aos santos pela alma do papa Francisco.

Na oração do "Credo" há uma passagem que explica esse momento. Um dos versos ditos é "creio na comunhão dos Santos", isso significa que a fé católica acredita que há uma comunhão entre a chamada "Igreja militante" -a que está neste mundo-, a "Igreja padecente" - que reúne as almas do purgatório -, e a "Igreja triunfante"- que congrega os santos que estão no céu.

"Portanto, no caso, a Igreja militante intercede junto à Igreja triunfante pelo Papa, presumindo que ele possa estar na Igreja padecente, com as almas em purificação. É claro que não temos certeza de onde ele está e, justamente por isso, rezamos por sua alma", explica o padre José Eduardo de Oliveira e Silva.

Ofício de defuntos