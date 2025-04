Pré-candidatos em 2026, Zema, Caiado e Ratinho pregam união e discursam contra Lula

Desses três, Caiado foi o primeiro a realizar um ato de pré-candidatura, no começo deste mês de abril. O evento foi realizado sem a presença de algumas das principais figuras do União Brasil, como o presidente do partido, Antônio Rueda, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP).

O recente recuo da indicação do líder do União na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA), ao ministério da Comunicação e a escolha de um nome do segundo escalão (Frederico Siqueira Filho, ex-presidente da Telebras) para essa mesma pasta pode ser um sinal de um desembarque da legenda no governo - é o que diz Caiado a aliados.

Zema, por enquanto, é que o tem o apoio mais claro de que será candidato em outubro do próximo ano. Ao site de notícias Poder 360 no começo desse mês de abril, o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, disse que Zema será o candidato do partido em 2026.

A Expozebu, além de reunir governadores, produtores e lideranças do agronegócio brasileiro, atraiu alguns dos principais políticos do centro e da direita brasileira, entre eles Kassab, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion (PP-PR), e os ex-presidentes da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e Eduardo Cunha (PRD-SP).