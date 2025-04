Prévia do IPCA fica em 0,43% em abril, aponta IBGE

Em saúde, houve pressão de reajustes nos itens de higiene pessoal (1,51%), produtos farmacêuticos (1,04%, após a autorização do reajuste de até 5,09% nos preços dos medicamentos, em vigor desde 31 de março) e plano de saúde (0,57%).

Na direção oposta, o recuo de 14,38% no preço das passagens aéreas resultou no maior alívio para o IPCA-15 no mês - de -0,11 ponto porcentual. Os combustíveis também diminuíram, puxados por etanol (-0,95%), gás veicular (-0,71%), óleo diesel (-0,64%) e gasolina (-0,29%).

Na leitura do economista do ASA Leonardo Costa, o IPCA-15 veio modestamente pior que o esperado, com destaque para o avanço mais forte nos bens industriais. "Uma hipótese seria a defasagem da desvalorização do câmbio no final de 2024", afirma. O economista prevê alta de 0,43% para o IPCA fechado de abril, mas considera que o resultado da prévia no mês deve promover uma revisão para baixo na estimativa.

Para o economista-chefe do Banco BMG, Flavio Serrano, o IPCA-15 de abril registrou uma leitura da qualidade ruim, com destaque para a pressão na alimentação no domicílio, bens industriais e serviços. Serrano chama atenção para os serviços nesta divulgação, uma vez que o segmento segue em nível elevado na média móvel trimestral anualizada e dessazonalizada, apesar de alívio na passagem de março para abril. "Na métrica de três meses, está rodando acima de 7,5%", calcula.

Já o Bradesco avaliou que a prévia da inflação de abril veio em linha com esperado, mas com surpresas para cima registradas em alimentação e bens industriais. A alta nesses segmentos foi compensada pela queda de 14,38% das passagens aéreas, disse o banco em relatório. "A surpresa na alimentação concentrou-se nos produtos in natura; já nos bens industriais pode ser atribuída à alta dos perfumes - ambos itens bastante voláteis." (COLABORARAM CAROLINE ARAGAKI, DANIEL TOZZI MENDES, GABRIELA JUCÁ e ANNA SCABELLO)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.