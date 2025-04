Quais são as regras para roupas no funeral do papa Francisco?

Entre os diversos ritos seguidos no funeral do papa Francisco, neste sábado, 26, no Vaticano, estão as regras de vestimenta. Os protocolos para autoridades e chefes de Estado são estabelecidos pelo manual da Santa Sé.

De acordo com a agência de notícias italiana Ansa, todos os homens devem vestir um terno escuro com uma gravata preta longa e um botão da mesma cor na lapela esquerda do paletó. Já as mulheres têm de usar um vestido preto, possivelmente longo, da mesma cor das luvas e do véu na cabeça. Apenas um acessório é permitido: um colar de pérolas.

O manual do Vaticano para a cerimônia define ainda o posicionamento dos líderes: