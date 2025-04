Quem é o ex-CEO da Hurb preso por furto de obras de arte em hotel e shopping de luxo do Rio

Em vídeo publicado há alguns meses nas redes da Hurb, Mendes se descreveu como uma pessoa bastante inquieta desde a adolescência. "Fazer ‘coisa errada’, no final, é um hack (truque). Invadir uma festa e não pagar é um hack que você está fazendo", disse.

Em seus perfis no LinkedIn e no Medium, ele dizia ter a pretensão de "ajudar o maior número de pessoas a se tornarem mais corajosas, mais verdadeiras e mais engajadas na busca pelo que é significativo para atingir seu pleno potencial". "Esse é o meu motivo: elevar a fasquia, elevar as suas ambições", escreveu.

Em post de nove meses atrás nas redes sociais, a Hurb destaca que o empresário "transformou a empresa em uma das maiores plataformas de tecnologia voltadas para soluções de viagem".

"João Ricardo Mendes é um visionário que não apenas identificou oportunidades no mercado de turismo, mas também teve a capacidade de criar soluções tecnológicas que atenderam às necessidades de viajantes modernos", aponta a publicação.

Segundo a Hurb, uma das pretensões do empresário era criar a primeira empresa espacial privada do Brasil, denominada "Amazon Z", com o slogan "Engineering made in Brazil". "Esta iniciativa demonstra sua capacidade de sonhar grande", acrescenta a postagem.

Investigação envolve dois possíveis furtos