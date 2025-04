Quem são os outros papas sepultados na mesma Basílica que Francisco

Honório III (1226-1227);

Nicolau IV (1288-1292);

São Pio V (1566-1578);

Sisto V (1585-1590);

Paulo V (1605-1621);

Clemente VIII (1592-1605);

Clemente IX (1667-1669).

O papa argentino tinha uma relação próxima com a Basílica. Ele cultivava o hábito de ir à capela Paulina antes e depois de suas viagens apostólicas e rezar para a Salus Populi Romani, a imagem ícone de Nossa Senhora segurando o menino Jesus no colo.

Além disso, foi também nesta mesma igreja que o Santo Padre compareceu no seu primeiro dia de pontificado. Por conta dessa proximidade, Francisco deixou registrada a preferência por este santuário no seu próprio testamento.

"Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza desta mesma Basílica Papal, como indicado no anexo", escreveu o papa Francisco.

"O túmulo deve ser no chão; simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus", acrescentou, em documento produzido em 2022, e divulgado pelo Vaticano após a morte do líder da Igreja Católica.

Nesta quinta-feira, redes sociais da própria Basílica, anunciaram que o túmulo já foi preparado para receber o corpo de Francisco. O enterro está marcado para este sábado, 26, às 5h (do horário de Brasília).