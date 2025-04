Bolsonaro tem primeiros sinais de movimentos intestinais espontâneos em duas semanas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou neste domingo, 27, os primeiros sinais de movimentos espontâneos no intestino após sua cirurgia em 13 de abril. Segundo boletim médico do hospital DF Star, em Brasília, onde Bolsonaro está internado, esses sinais são iniciais e o ex-presidente ainda precisa se alimentar exclusivamente por injeção na veia.

O retorno dos movimentos intestinais espontâneos é um passo central na recuperação de Bolsonaro após a operação de 13 horas que liberou aderências intestinais e reconstruiu sua parede abdominal, para lidar com complicações da facada que sofreu em 2018, em atentado durante a campanha presidencial.

O novo boletim médico também informa que Bolsonaro apresentou "melhora progressiva" nos exames do fígado que chegaram a preocupar no decorrer da semana. O retardo no esvaziamento do estômago, no entanto, permanece. Ainda não há previsão de alta ao ex-presidente e a recomendação é de que ele não receba visitas.