Pecuarista morre ao bater BMW em corrida de carros de luxo no interior de SP

"Apesar do atendimento imediato da UTI móvel, ele não resistiu aos ferimentos", diz a nota dos organizadores. O evento afirma adotar "rígidos padrões de segurança".

"Nossos pensamentos estão com a família e amigos de Wilson neste momento difícil", completam os organizadores.

Neto morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e pertencia a uma família influente na pecuária e na política. Era casado e tinha dois filhos.

O sepultamento está marcado para a tarde deste domingo, 27, no cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande. Uma empresa do ramo automotivo próxima do empresário divulgou o vídeo abaixo, em que Neto aparece em corridas.

De acordo com o regulamento do evento, os pilotos que atingissem mais de 321,8 km/h ganhariam um certificado especial. Não foi divulgada a velocidade em que Coelho Neto estava.

O evento conta com provas de meia milha (804 metros), uma milha (1,6 km) e duas milhas (3,2 km). Os pilotos largam com os carros parados e, no fim, são registradas as velocidades máximas atingidas em cada distância. A pista tem 4,9 km de extensão.