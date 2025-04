Túmulo do papa Francisco é aberto para visitação do público em Roma

Fiéis católicos romanos, turistas e admiradores começaram a visitar o túmulo do papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, aberto ao público na manhã deste domingo, 27, um dia após seu sepultamento, quando também ocorre a Santa Missa em sufrágio de sua alma.

O túmulo foi aberto para visitação no segundo dos nove dias de luto oficial por Francisco, após o qual um conclave será realizado para eleger o próximo papa. Nenhuma data foi definida ainda, mas a expectativa é de que o processo tenha início até o próximo dia 10 de maio.

Uma única rosa branca foi colocada sobre o túmulo com a inscrição "Franciscus" - o nome de pontífice de Jorge Mario Bergoglio. As pessoas passaram em fila, muitas fazendo o sinal da cruz ou tirando fotos com o celular.