Adama reverte prejuízo e registra lucro de US$ 21 milhões no 1º trimestre

São Paulo, 28 - A empresa de agroquímicos Adama, controlada pela holding Syngenta Group, obteve lucro líquido de US$ 21 milhões no primeiro trimestre de 2025, informou a companhia nesta segunda-feira, 28. No mesmo período do ano passado, a Adama teve prejuízo de US$ 32 milhões. Em termos ajustados, a companhia saiu de prejuízo de US$ 10 milhões para lucro de US$ 44 milhões.O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 19%, para US$ 144 milhões. Na base ajustada, o Ebitda passou de US$ 132 milhões para US$ 160 milhões, alta de 21%. Já a receita da Adama caiu 5%, para US$ 1,00 bilhão, refletindo um volume estável e a queda de 4% nos preços, disse a empresa em nota.As vendas na América Latina no primeiro trimestre diminuíram 23%, para US$ 147 milhões. No Brasil, especificamente, a empresa disse que houve queda na receita do trimestre com preços mais baixos, volumes menores e câmbio desvalorizado. Enquanto isso, na América do Norte, as vendas subiram 15%, para US$ 219 milhões. Na Europa, África e Oriente Médio, houve recuo de 6%, para US$ 356 milhões. Já na Ásia-Pacífico, as vendas foram de US$ 278 milhões, queda de 7%. Na China, houve alta de 8%, para US$ 166 milhões.Segundo a Adama, os preços das principais commodities agrícolas caíram no primeiro trimestre de 2025, dando continuidade à tendência vista em 2024, o que pressionou a renda dos agricultores, apesar de alguma queda nos preços dos insumos. Sobre a situação geopolítica, a empresa destacou que em Israel, onde tem três unidades de produção, não houve impacto material para a Adama. Quanto às tarifas dos EUA, a companhia disse que monitora a situação e os possíveis efeitos em sua rede.