Casos de gripe aumentam e reforçam alta de hospitalizações por problemas respiratórios

Nas últimas quatro semanas, o VSR foi o agente que mais apareceu entre os casos positivos de SRAG, com 56,9% das infecções. Em seguida vêm o rinovírus (25,5%), influenza A (15,7%), SARS-CoV-2 (3,9%) e influenza B (1%).

Entre os óbitos por SRAG registrados no mesmo período, 35,7% foram associados ao SARS-CoV-2 (causador da covid-19). O vírus influenza A foi identificado em 30,4% dos pacientes fatais, seguido por rinovírus (16,1%), VSR (10,1%) e influenza B (3,6%).

Tatiana Portella, pesquisadora do Programa de Processamento Científico da Fiocruz e do InfoGripe, reforça que o cenário serve de alerta para que a população intensifique as medidas de prevenção, incluindo o uso de máscara em locais fechados e dentro de postos de saúde.

"Reforçamos também a importância da vacinação contra o vírus da influenza. Quem faz parte do grupo elegível e ainda não se vacinou deve procurar um posto de saúde o quanto antes", recomenda em comunicado divulgado pela Fiocruz.

VSR

O VSR é um dos principais causadores de bronquiolite em crianças pequenas. No início, o vírus pode provocar sintomas semelhantes aos de um resfriado comum, como tosse, dor de cabeça e coriza. Mas, com o tempo, alcança as vias aéreas inferiores e pode causar problemas respiratórios mais graves, como bronquiolite e pneumonia.