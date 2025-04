Conclave: quantos votos são necessários para escolher o novo papa?

O cronograma para a escolha do novo papa é definido pelas normas da Constituição da Igreja Católica. O conclave, que significa "fechado à chave", começa entre o 15º e o 20º dia após a morte do papa e nove dias depois do término das celebrações de despedida.

De acordo com o informado pelo Vaticano nesta segunda, ele terá início no dia 7 de maio. Neste ano, estima-se que cerca de 66 votos garantirão a eleição do novo papa (entenda mais abaixo).

A partir do momento em que o posto é legitimamente considerado vacante, os cardeais eleitores presentes devem esperar 15 dias completos, até um máximo de 20 dias, se houver motivos sérios, para começar o conclave.