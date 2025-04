Dia 1º de maio é feriado?

Em 1889, três anos após o episódio que ficou conhecido como "Massacre de Chicago", um congresso de socialistas em Paris, na França, passou a difundir o 1º de Maio como uma data em memória aos grevistas reprimidos em Chicago. O dia passou a ser um símbolo da luta pelas causas trabalhistas, sobretudo a redução da jornada de trabalho.

No Brasil, o caráter político do 1º de Maio começou no século XIX e chegou ao auge durante o Estado Novo (1937-1945), a ditadura de Getúlio Vargas. O decreto de 1924 também é considerado um marco na instituição de direitos trabalhistas no País.

Por aqui, o movimento se consolidou mesmo na década de 1910, com o aumento da industrialização, que levou a uma série de protestos, culminando na greve geral de 1917. Desse período em diante, o 1º de Maio começou a ser marcado por greves pedindo melhores condições de trabalho. No Brasil, o Dia do Trabalhador se tornou, em 1924, um feriado nacional, por força de lei (decreto do presidente Artur Bernardes).

O que abre e o que fecha

O rodízio de veículos na cidade de São Paulo não irá vigorar na quinta-feira, 1º, mas volta normalmente na sexta-feira, informou a Companhia de Engenharia de Trafego (CET).

Os postos do Poupatempo em todo o Estado estarão fechados no feriado.