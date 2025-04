Moraes pede que defesa de Collor apresente documentos para embasar pedido de prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 48 horas para a defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello apresentar documentos que comprovem as alegações de que Collor deve cumprir a pena de prisão em regime domiciliar. Entre os documentos que devem ser apresentados estão o prontuário e o histórico médico e exames realizados pelo ex-presidente.

A defesa pediu a concessão de prisão domiciliar humanitária em virtude da idade avançada (75 anos) e comorbidades graves (doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivobipolar). Em audiência realizada nesta segunda-feira, 28, a defesa apresentou requerimentos complementares para comprovar a necessidade da concessão de prisão domiciliar.

Ao solicitar mais explicações à defesa, Moraes atendeu ao pedido para decretar sigilo sobre os documentos médicos que serão juntados para preservar a intimidade de Collor.