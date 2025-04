Prefeitura inicia obra de estacionamento embaixo do Minhocão; vereadores contestam

O Executivo municipal diz, em nota, que o bolsão vai ser implantado de forma experimental no início, e somente em um único trecho. A ciclovia que existe no local vai permanecer, mas com ajustes para se adequar à nova geometria.

A execução das obras conta também com os apoios da Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) e da Secretaria Municipal das Subprefeituras.

A reportagem questionou a Prefeitura quando o estacionamento ficará pronto, a capacidade do seu espaço e se será gratuito, mas não obteve retorno. Procurada, a CET não respondeu até a publicação do texto.

"A ideia é ver se daria certo para as pessoas, com os carros estacionados aqui, se acabasse com esse descarte irregular de lixo que ocorre. A gente vai fazer um teste. O que não dá é para deixar do jeito que está: esse Minhocão toda vez sujo", disse o vice-prefeito em um vídeo publicado nas suas redes sociais.

"As pessoas não conseguiam nem andar, nem bicicletas e nem transeuntes. Este é um (projeto) piloto. Só neste trecho aqui. Vamos ver se dá certo", acrescentou o vice-prefeito.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) está em viagem pela Ásia, em visita a China e Japão, e deverá retornar em 1° de maio, próxima quinta-feira.