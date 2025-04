Quem era o empresário que morreu ao bater BMW em corrida no interior de SP

Apesar do atendimento médico imediato, ele não sobreviveu. Os outros envolvidos no acidente receberam atendimento e estão bem.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Araraquara (SP) como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa.

Por meio das redes sociais, a Driver Brasil lamentou a morte de Coelho Neto. O Driver Top Speed 2025 era realizado no Aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto (SP). Chovia no momento do acidente.

"É com grande pesar que informamos o falecimento de Wilson Araujo Coelho, participante do Driver Top Speed 2025, durante o evento na pista da Embraer GPX. Nossos pensamentos estão com a família e amigos de Wilson neste momento difícil", publicou.

Também por meio das redes sociais, o deputado estadual Jamilson Name (PSDB) lamentou a morte do pecuarista e empresário campo-grandense.

"Neto deixa esposa, dois filhos e um legado de trabalho, amizade e respeito na comunidade de Campo Grande (MS), onde sempre foi reconhecido pelo seu espírito empreendedor e pela dedicação à família e aos amigos", disse ele.