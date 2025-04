Siamig Bioenergia: MG deve moer 77,2 milhões de t de cana em 2025/26

São Paulo, 28 - A Siamig Bioenergia estima produção de 77,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar em Minas Gerais na safra 2025/26, uma retração de 7,1% em relação ao ciclo anterior, prejudicada principalmente pela estiagem prolongada e pelo volume de chuvas abaixo do esperado durante a entressafra. A perspectiva foi apresentada, na sexta-feira, 25, durante o evento de abertura de safra no Estado.Apesar da queda, Minas Gerais mantém sua posição como o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do País. "Ainda que os problemas climáticos tenham afetado a produtividade, Minas Gerais continua crescendo. O aumento da área de cultivo comprova esse avanço", afirmou o presidente da Siamig Bioenergia, Mário Campos, durante a abertura oficial da safra mineira, realizada na Usina Vale do Tijuco, da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA), em Uberaba.A área plantada no Estado deve alcançar 1,23 milhão de hectares em 2025/26, o que representa crescimento de 9,8% frente aos 1,12 milhão de hectares do ciclo anterior. Ainda assim, a produtividade agrícola tende a cair 12,5%, e a qualidade da matéria-prima também será afetada, com uma redução estimada de 2,3% na concentração de ATR (Açúcares Totais Recuperáveis) por tonelada de cana.A nova safra também será marcada por um mix mais açucareiro. A proporção da cana destinada à produção de açúcar deve subir para 52,4%, frente aos 50,3% registrados no ciclo anterior, enquanto a fatia destinada ao etanol cairá para 47,6%. Em volume, a expectativa é produzir 5,32 milhões de toneladas de açúcar e 3 bilhões de litros de etanol.Apesar da retração geral na produção de etanol, o volume de etanol anidro - usado na mistura com a gasolina - deve aumentar 6,6%, passando de 1,2 milhão para 1,28 milhão de metros cúbicos. "Esse crescimento acompanha as discussões no Ministério de Minas e Energia sobre o aumento da mistura de etanol na gasolina", pontuou Campos.A cadeia da bioenergia em Minas está presente em 110 municípios, com 28 unidades industriais, e ocupa cerca de 190 mil pessoas, entre empregos diretos e indiretos.CMAAA Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA) anunciou que investirá R$ 3,5 bilhões até 2033 para ampliar em 80% a sua capacidade de produção nas três unidades agroindustriais localizadas em Uberaba, Limeira do Oeste e Canápolis, no Triângulo Mineiro. O anúncio foi realizado durante o evento de abertura da safra em Minas Gerais.Atualmente, a CMAA processa cerca de 10 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano, com produção total de 716 mil toneladas de açúcar. A meta da empresa é alcançar um faturamento de R$ 3,5 bilhões já em 2025.A iniciativa inclui a criação de 1.350 empregos diretos, que se somarão aos cerca de 8 mil postos de trabalho já existentes na companhia."Os investimentos comprovam nossa confiança no crescimento do mercado de bioenergia em Minas Gerais, um dos mais importantes do agronegócio de Minas Gerais e do País", afirmou, em nota, o CEO da CMAA, Carlos Eduardo Turchetto Santos.