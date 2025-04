Ação da Opas busca aplicar 66 milhões de vacinas em países do continente americano até sábado

Outra doença que gera preocupação é a febre amarela. Até o momento, foram confirmados 189 casos em todo o continente americano, três vezes mais do que os registros no ano passado. O Brasil se destaca com 102 casos e 41 mortes.

A vacinação é a forma mais eficaz de combate à doença. Atualmente, o calendário vacinal prevê uma dose do imunizante aos 9 meses de idade e outra aos 4 anos. Em pessoas com mais de 5 anos não vacinadas previamente, utiliza-se o esquema de dose única. O imunizante é oferecido gratuitamente em postos de saúde de todo o País.

Além de aumentar os índices de imunização, a campanha também pretende contribuir com as metas de eliminação de doenças da OPAS. O objetivo é erradicar mais de 30 enfermidades até 2030, incluindo 11 doenças preveníveis com vacinação, como sarampo e hepatite B, além da meningite bacteriana e do câncer do colo do útero.