Bolsonaro reitera Tarcísio e Mourão e amplia lista de testemunhas em ação do golpe; veja lista

- Renato de Lima França

- Ricardo Peixoto Camarinha

- Rogério Marinho

- Tarcísio Gomes de Freitas

No documento enviado ao STF, Bolsonaro também reclamou de ter sido intimado na UTI do hospital. "A citação foi realizada de forma contrária ao quanto estipula o artigo 244 do CPC e ocorreu contra a orientação e apesar das advertências dos médicos responsáveis pelo tratamento e internação do peticionário, situação que, todavia, não foi registrada nos autos na certidão lavrada", afirmou a defesa.

No dia 11 de abril, o ministro Alexandre de Moraes ordenou a notificação de todos os acusados do núcleo 1 que se tornaram réus após a decisão da Primeira Turma do STF. As notificações foram finalizadas entre os dias 11 e 15 de abril, com exceção de Jair Bolsonaro, que passou mal no dia 12 e precisou passar por cirurgia nos dias seguintes.