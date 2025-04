Caso Vitória: MP denuncia Maicol e pede novo inquérito para apurar participação de 2° suspeito

A jovem foi arrebatada quando fazia a caminhada a pé para casa, após descer no ponto de ônibus mais próximo de casa. Segundo a investigação, o Toyota de Maicol foi visto na cena do crime.

Vitória desapareceu no trajeto à casa da família, na noite de 27 de fevereiro, e foi encontrada morta com marcas de violência, no dia 5 deste mês. O corpo, com a cabeça raspada e quase degolado, foi encontrado em uma mata da região, a 5 km da casa.

O Corolla de Maicol foi visto na cena do crime. Dentro do veículo, testemunhas relataram terem visto uma pessoa usando capuz, do tipo balaclava. A polícia identificou a compra de um item similar no celular de Maicon, adquirido por meio de um site de compras.

A contradição no depoimento de Maicol também pesou contra ele. O suspeito afirmou que passou a noite do crime em casa com a esposa, mas ela desmentiu sua versão, dizendo que dormiu na casa da mãe e não esteve com o marido naquele dia.