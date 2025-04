Minhocão inicia obra polêmica: quais são os planos da Prefeitura para ele?

Oposição é contra obra. O vereador Nabil Bonduki (PT) afirmou nas redes sociais que ele e a vereadora Renata Falzoni (PSB) entraram com uma Ação Popular contra a Prefeitura para paralisar as obras do estacionamento. "Com a Ação Popular, queremos paralisar essa obra absurda, incentivando que haja um debate público e uma melhor análise sobre a real necessidade desse gasto do dinheiro público", afirma o vereador.

Parque elevado?

Obras para a extensão da Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste da capital, podem levar à desativação do viaduto João Goulart. Quem fez essa afirmação foi o prefeito Ricardo Nunes no começo do mês de abril. O viaduto liga a região da praça Roosevelt, no centro da cidade, ao largo Padre Péricles, na Barra Funda.

Prefeito pediu um estudo para analisar a possibilidade dessa extensão. Segundo ele, a SPUrbanismo, empresa pública vinculada à SMUL (Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento), está analisando a possibilidade que prevê a extensão da avenida Marquês de São Vicente até o bairro do Tatuapé, na zona leste. Essa é uma das metas da prefeitura. A obra vai conectar as avenidas Sergio Tomás até a Salim Farah Maluf, "desativando o posterior do Elevado Presidente João Goulart".

Nunes admite que tema é polêmico. Para que isso ocorra, o trânsito precisa desafogar com as obras na região. O prefeito diz que ainda não é possível saber se vai reaproveitar o espaço do viaduto para transformá-lo e ser ocupado de outra forma, ou se vai demolir o elevado. "Agora, se a gente vai desativar o Minhocão com demolição ou fazer um High Line [parque elevado em Nova York], a gente tem de discutir com a sociedade. É um tema polêmico", afirmou.

