Grupo Pedra Agroindustrial contrata TIM para cobertura 4G em 1 milhão de hectares

O Grupo Pedra Agroindustrial, um dos principais conglomerados do setor sucroenergético brasileiro, fechou parceria com a TIM para a contratação de cobertura de internet 4G para um conjunto de áreas de 1 milhão de hectares, de acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira, 29, pelas empresas.A parceria abrange a instalação de antenas e de outros equipamentos para conectar 4,5 máquinas agrícolas, melhorar o fluxo de veículos, contribuir para a automatização das operações e reforçar as atividades de monitoramento da produção.A digitalização dos processos será feita nas usinas da Pedra, Buriti e Independência, no Estado de São Paulo, e uma unidade destinada a pecuária e produção de soja, no Mato Grosso.Para a TIM, o negócio é importante como fonte adicional de receita no seu braço de negócios destinado a conectividade no campo. A TIM já cobre mais de 20 milhões de hectares com 4G no Brasil, e a meta é chegar a 26 milhões cobertos até o fim deste ano.