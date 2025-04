Guarda-civil é morto depois de tentar recuperar moto furtada na Grande SP

Dois homens, de 31 e 32 anos, sendo um deles um guarda-civil municipal de Francisco Morato, na Grande São Paulo, foram encontrados mortos na madrugada desta segunda-feira, 28, no bairro Jardim Trianon, em Taboão da Serra, também na região metropolitana.

A suspeita é de que uma das vítimas teve a motocicleta furtada durante a madrugada e a localizou no Jardim Trianon, na sequência. Um dos homens acionou a Polícia Militar e foi ao local acompanhado do colega. No entanto, antes de os PMs chegarem ao local, os dois homens entraram em confronto com um dos bandidos e acabaram sendo atingidos por disparos. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que três adolescentes foram identificados e encaminhados à delegacia. A reportagem não localizou a defesa do trio.

Imagens de câmeras de monitoramento que circulam nas redes sociais mostram quando as vítimas entram em uma briga corporal com o criminoso. Depois da confusão, o bandido consegue se livrar dos dois homens e atira contra ambos, fugindo na sequência.