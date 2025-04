Primeiras baleias jubarte chegam ao litoral de SP; saiba como ver e regras de visitação

"O filhote estava bem esperto, pulava a todo momento fora da água." Ele conta que o avistamento aconteceu a 4 km da praia, a meio caminho da pesca. Quando retornou, os grandes mamíferos aquáticos continuavam na região. "Tinha muito alimento por ali", deduz.

Erik estava na companhia dos colegas Wagner de Souza, de 25 anos, e Pedro da Luz, de 21. Todos são pescadores da comunidade da Praia do Bonete.

"Somos caiçaras natos e pescamos desde pequenos, por isso estamos acostumados com as baleias, mas estas marcaram por serem as primeiras do ano", diz.

Da Antártica ao litoral de SP

Entre o final de maio e meados de agosto, as baleias jubartes percorrem cerca de 4 mil quilômetros desde as águas frias da Antártica, onde se alimentam, até a região tropical da costa brasileira, no litoral da Bahia, para a reprodução. Ilhabela está na rota dessas gigantes do mar. Com as baleias, surgem também os golfinhos.

A cidade transformou o avistamento de baleias e golfinhos em forte atração turística fora da temporada de verão.