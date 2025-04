SP anuncia pacote de R$ 600 mi com foco em logística, biocombustíveis e crédito

Ribeirão Preto, 29 - O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 29, durante a Agrishow, um novo pacote de investimentos de mais de R$ 600 milhões voltado ao agronegócio. Coordenada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a iniciativa contempla desde melhorias em infraestrutura até incentivos à produção sustentável e ampliação do acesso ao crédito.O anúncio ocorreu durante um concorrido evento, que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), exaltado pelos seus secretários em seus discursos. O secretário de Agricultura, Guilherme Piai, inclusive, buscou fazer um contraponto entre a gestão estadual e a federal. "O governo federal não anunciou nada na Agrishow", disse. Um dos destaques do pacote é o aporte de R$ 120 milhões por meio de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), sendo R$ 60 milhões destinados à logística rural e outros R$ 60 milhões aos biocombustíveis. A proposta é enfrentar gargalos na distribuição da produção e, ao mesmo tempo, incentivar a geração de energia limpa a partir da atividade agropecuária, contribuindo para a descarbonização do setor.Por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), serão liberados R$ 140 milhões em seis linhas de crédito e quatro projetos de subvenção. As iniciativas atendem diversas cadeias produtivas, como leite, orgânicos e pesca. Entre os programas, está o Pró-Trator, com R$ 50 milhões destinados à aquisição de máquinas e implementos agrícolas por pequenos e médios produtores, que terão acesso a juros reduzidos pela metade e prazo de até oito anos para pagamento. Já o programa Agromáquinas, em parceria com a Desenvolve SP, disponibilizará mais R$ 50 milhões em crédito para compra de equipamentos.Outra frente importante é o investimento em irrigação: R$ 40 milhões serão operados em parceria com cooperativas para financiar sistemas que garantam produção mesmo em períodos de estiagem. O governo também anunciou R$ 100 milhões em subvenção ao seguro rural, que cobre parte do prêmio pago pelos produtores para proteção contra perdas causadas por eventos climáticos extremos.A recuperação das estradas rurais será contemplada com R$ 200 milhões para revitalização de mil quilômetros de vias, além da construção de pontes e centros de distribuição. Segundo o governo, o objetivo é melhorar o escoamento da produção, fomentar o turismo rural e facilitar o acesso a serviços públicos em áreas rurais.No campo da sustentabilidade, o pacote prevê ações de regularização ambiental, como o apoio a produtores no processo de compensação de Reserva Legal (RL). Essas ações são fundamentais para garantir acesso ao crédito rural e viabilizar licenciamentos ambientais. Dentro desse eixo, o Programa Agro Legal pretende restaurar 800 mil hectares de áreas protegidas, entre Áreas de Preservação Permanente (APPs) e RLs.