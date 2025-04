Bolsonaro começa dieta líquida após 17 dias internado, diz boletim médico

Segundo o boletim divulgado nesta quarta, Bolsonaro ainda precisa de "monitorização e vigilância contínua". A equipe médica recomenda a restrição de visitas na UTI.

Bolsonaro fez uma cirurgia de 12 horas para retirar aderências no intestino e reconstruir a parede abdominal. O procedimento foi realizado após o ex-presidente passar mal, no dia 11, em uma agenda no interior do Rio Grande do Norte. Bolsonaro teve uma obstrução devido a uma dobra no intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal.