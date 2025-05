Cidade de SP tem alta nos homicídios, na contramão do Estado; veja dados

O Estado de São Paulo registrou alta de furtos e estupros no primeiro trimestre deste ano, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 30, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ao mesmo tempo, houve queda de roubos, latrocínios e homicídios.

- Na capital paulista, o cenário é relativamente parecido, mas houve aumento de 8,2% nos casos de homicídio. Foram 132 vítimas nos três primeiros meses deste ano, ante 122 no mesmo período do ano passado.

A Secretaria da Segurança Pública afirmou, em nota, que segue com "investimentos contínuos em políticas públicas para a redução da criminalidade no Estado, com ações que já apresentam resultados positivos, principalmente nos crimes contra a vida".