Corregedoria investiga uso de IA por juiz que 'inflou' 12 vezes nº de sentenças

Ao analisar a performance do juiz Luz, o corregedor ressaltou que 'o referido período coincide com a liberação de decisões que parecem seguir padrão único, a indicar o uso de inteligência artificial de forma inadequada'.

Em outubro do ano passado, as juízas Lavínia Helena Macedo Coelho e Daniel de Jesus Bonfim, ambas da Corregedoria, realizaram uma correição ordinária na 2.ª Vara de Balsas. Na ocasião, elas orientaram Tonny Luz a 'evitar pesquisas de precedentes jurisprudenciais por meio de ferramentas de inteligência artificial generativas abertas e não homologadas pelos órgãos de controle do Poder Judiciário'.

A recomendação das juízas da Corregedoria tem como objetivo 'garantir a conformidade de decisões e sentenças com o ordenamento jurídico vigente e com precedentes judiciais válidos'.

No despacho em que manda abrir a sindicância em face do juiz de Balsas, o corregedor-geral da Justiça do Maranhão destaca que Tonny Luz também estaria incluindo em suas sentenças 'precedentes inexistentes'.

O corregedor determinou uma apuração 'com maior profundidade', alcançando 'diagnósticos prévios que detectaram a extinção de processos sem resolução de mérito, as sentenças reformadas em sede de embargos de declaração e as que empregaram precedentes inexistentes'.

COM A PALAVRA, O JUIZ