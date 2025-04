Estudo da USP e da AMB mapeia cirurgias e cirurgiões e revela diferenças no acesso à saúde

"Seja para contratação de capacidade ociosa, seja para utilização dessas estruturas privadas para atender pacientes do sistema público, seja para apoio dessas estruturas privadas para atendimento especializado via telessaúde."

Médicos, onde estão?

De acordo com o estudo, 17 unidades da federação estão abaixo da média nacional de 20,89 cirurgiões por 100 mil habitantes, sendo Pará (8,73), Maranhão (9,40) e Acre (9,52) os Estados mais desassistidos. No outro extremo, Distrito Federal (50,72), Rio Grande do Sul (26,72), São Paulo (26,61) e Rio de Janeiro (25,45) têm as maiores taxas.

Os cirurgiões são um exemplo da desigualdade regional na distribuição de médicos especialistas. O País tinha 353.287 profissionais nessa categoria em 2024, um crescimento de 154% em uma década, mas a distribuição nacional deles é "extremamente irregular", de acordo com o documento. O Distrito Federal (453,50 por 100 mil habitantes) e São Paulo (244,19) têm as maiores concentrações, enquanto Maranhão (68,22), Pará (70,73) e Amazonas (81,29) apresentam as menores densidades.

O número de médicos, de maneira geral, chegou a 635.706 em 2024. O crescimento no total de profissionais gera uma taxa nacional de 2,98 médicos por 1 mil habitantes, mas a concentração regional também chama atenção. No DF, a taxa é de 6,28 por 1 mil, e, no Maranhão, de 1,27.

De acordo com o relatório, as capitais concentram 366% mais médicos por 1 mil habitantes do que o restante de cada Estado. Enquanto as 48 cidades brasileiras com 500 mil habitantes ou mais têm uma taxa de 5,75 médicos por 1 mil habitantes, nos 339 municípios com população entre 50 mil e 100 mil a razão cai para 1,79. Naquelas com até 5 mil moradores, a menor categoria analisada, despenca para 0,51.