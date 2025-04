Feriado de 1º de Maio: veja o que abre e fecha em SP

Na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), durante toda a operação de quinta-feira e do domingo, as cinco linhas da empresa vão circular com intervalos equivalentes aos de um dia de domingo. Já na sexta-feira e no sábado, os intervalos serão os mesmos dos respectivos dias.

As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô de São Paulo irão operar em esquema de feriado na quinta-feira. "Devido ao evento programado na Praça Campo de Bagatelle, na zona norte, em comemoração à data do dia do trabalhador, a operação será monitorada e, se necessário, trens reservas serão acionados", afirma o governo estadual.

Haverá, inclusive, reforço operacional e de segurança, principalmente nas estações mais próximas ao local do evento, em Santana, Carandiru e Portuguesa-Tietê.

Na sexta-feira, a distribuição de trens será similar a de um sábado, com mais trens em circulação, além de monitoramento para inserção de composições, se houver necessidade.

Teste de novo trem na Linha 15-Prata

No fim de semana, haverá alteração na operação da Linha 15-Prata, que ficará fechada para a realização de testes do novo trem. A linha será atendida pelos ônibus do sistema Paese, das 20h do sábado e durante todo o domingo, no trecho de Jardim Colonial até a Vila Prudente.