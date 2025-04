Quarta universidade de SP adere a cota para pessoas trans; veja lista

- Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), desde 2024;

- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), desde 2025.

Com o objetivo de tornar o ensino superior inclusivo, as políticas de reserva de vagas para diferentes grupos em universidade federais vêm sendo implantadas há alguns anos.

Entretanto, apenas em 2012 as ações afirmativas foram regulamentadas pelo governo federal, com as cotas para pessoas autodeclaradas negras, pardas e indígenas (PPI), estudantes de escolas públicas e com renda per capta de até 1,5 salários mínimos.