Vagas em medicina dobram, e concorrência cai quase 60% em 9 anos, aponta USP

"No caso do Brasil, com o aumento no número de vagas em escolas médicas, o País, com taxa de 16,06 médicos graduados por ano, já supera a média e se encontra próximo a nações europeias, como Áustria (16,19) e Portugal (15,99)", compara o estudo Demografia Médica.

Apesar da alta de formados anualmente, a densidade total de médicos por 1.000 habitantes ainda deixa o País abaixo da média de integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), de 3,70. O Brasil tem uma taxa de 2,98 médicos por mil habitantes, acima de nações como Estados Unidos e Coreia do Sul, mas abaixo de outras 32 nações pertencentes à OCDE (são 47 países na organização ao todo).

Apesar disso, a dispersão geográfica de médicos ainda é bastante desigual entre as capitais e as cidades interioranas, assim como entre as regiões do País - em 2023, havia 3,77 médicos por mil habitantes no Sudeste, enquanto a razão no Norte é de apenas 1,70.

O programa federal do Mais Médicos tem como objetivo sanar essa alta concentração médica em determinadas regiões do Brasil, enquanto outras ainda estão desassistidas, por meio da abertura de novos cursos em municípios cuja relação de médicos por habitantes é inferior à média da OCDE.

Contudo, há críticas ao programa que argumentam que parte das cidades selecionadas para receber novos cursos não têm infraestrutura hospitalar nem diversidade de casos suficientes para uma boa formação médica. Outros críticos dizem que não há

Uma projeção feita pelo estudo Demografia Médica, com base nos 572.960 médicos em 2023, prevê ainda que esse número deverá ultrapassar 1,15 milhão em 2035, representando um aumento de mais de 100% em 12 anos se mantidas as tendências atuais.