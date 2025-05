Agrishow: EuroChem vê demanda firme para compras de fertilizantes

Ribeirão Preto, 2 - A recente oscilação nos preços dos fertilizantes tem adiado a tomada de decisão por parte dos produtores rurais, mas a EuroChem acredita que a demanda seguirá firme - com possibilidade de crescimento das vendas frente ao ano passado. "A rentabilidade das culturas continua positiva, mesmo com a relação de troca menos favorável. Isso adia, mas não cancela compras", afirmou o diretor de vendas da companhia, Rogério Pompermayer ao Broadcast Agro, durante a Agrishow.Segundo o executivo, o preço da ureia voltou a subir nos últimos dias, em meio a incertezas sobre oferta e instabilidade no mercado internacional. O fósforo segue em patamar historicamente alto, com baixa disponibilidade global, enquanto o potássio se manteve estável. "Cada nutriente vive um cenário diferente, mas todos afetam a decisão do produtor, que tende a postergar o fechamento de compras", explicou.Mesmo com esse contexto, a EuroChem entrou na Agrishow com boas expectativas comerciais. A empresa espera dobrar o volume de vendas em relação ao ano passado. Parte da aposta está na nacionalização da linha premium CropLex, que passará a ser produzida na unidade de Serra do Salitre (MG). "É uma tecnologia global, e agora vamos fazer aqui no Brasil. Estamos falando de um produto de alta qualidade, com garantia de abastecimento em meio à crise global dos fosfatados", disse Pompermayer.