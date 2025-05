Boi: São Paulo inicia campanha estadual de cadastramento de rebanhos

São Paulo, 2 - O Estado de São Paulo iniciou nesta quinta-feira (1º) sua campanha de atualização de rebanhos. Nesta terceira campanha, o produtor rural deve atualizar o número de animais de sua propriedade junto ao sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento paulista. Conforme nota da pasta, os proprietários rurais devem declarar todas as espécies de animais de criação, incluindo bovinos, até o dia 7 de junho.A atualização de rebanhos passou a ser obrigatória no Estado, após o fim da obrigatoriedade de vacinação contra febre aftosa. Tendo em mãos os dados dos rebanhos paulistas, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura pode traçar melhor políticas públicas ligadas ao setor. "A atualização de rebanhos é de fundamental importância para que a Defesa Agropecuária faça um monitoramento eficaz em relação à sanidade dos rebanhos paulistas, além de ser um balizador para identificar e controlar com maior agilidade um possível surto de doenças que podem trazer prejuízos econômicos aos produtores", reforça, na nota, o coordenador da Defesa Agropecuária, Luiz Henrique Barrochelo.A Defesa Agropecuária informa, ainda, que a Guia de Trânsito Animal (GTA) somente é emitida após a atualização de todas as espécies animais existentes na propriedade (bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes e outros animais aquáticos, colmeias de abelhas e bicho da seda).