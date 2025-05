Bolsonaro segue estável e tem 'progressão' na dieta oral, diz boletim médico

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Bolsonaro postou uma foto em pé, de braços cruzados e sorridente, ao lado da equipe do hospital. "Tenho respondido bem à dieta líquida e, graças a Deus, os movimentos intestinais estão voltando aos poucos. A alimentação está sendo ainda sendo feita tanto por via oral quanto pela veia, com todo o suporte calórico e nutricional necessário", escreveu, baseando-se nas informações do boletim.

Bolsonaro está no hospital desde o dia 13 do mês passado, quando foi submetido a uma cirurgia que durou 12 horas para retirar aderências no intestino e reconstruir a parede abdominal. O procedimento foi realizado após ele passar mal, no dia 11, em uma agenda no interior do Rio Grande do Norte.