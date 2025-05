Oposição está dividida e com dificuldade de construir candidatura única, diz Paulo Teixeira

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, minimizou a movimentação política da oposição para as eleições de 2026. Nesta sexta-feira, 2, durante visita à Agrishow, também defendeu as ações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o agronegócio, alvo de críticas de opositores no evento em Ribeirão Preto (SP). "A oposição está dividida, com dificuldade de construir uma candidatura única. Enquanto isso, o governo do presidente Lula vem recuperando sua aprovação e, certamente, terá um desempenho importante na eleição do ano que vem", afirmou.

O ministro também ironizou a presença de pré-candidatos da oposição na Agrishow. A feira recebeu cinco governadores desde a sua abertura, sendo que quatro são considerados potenciais candidatos da oposição à presidência: Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Ratinho Junior (PSD).

"A oposição vai ter que se reunir num estádio de futebol. E aí o Corinthians pode emprestar o seu estádio para eles tentarem discutir uma candidatura. Porque, hoje, a quantidade de candidatos da oposição é tão grande que só um estádio pode comportar todos eles", disse.