Corpus Christi é o próximo feriado prolongado

Após duas semanas com feriados prolongados - Sexta-feira da Paixão, Tiradentes e 1º de Maio, Dia do Trabalho -, a próxima data comemorativa que pode proporcionar mais dias de descanso seguidos aos brasileiros será Corpus Christi, no dia 19 de junho.

Em 2025, a data cristã cairá em uma quinta-feira. Por isso, aqueles que não trabalham e podem emendar a folga ganharão quatro dias seguidos de descanso: a quinta-feira de 19 de junho, a sexta, 20, o sábado, 21, e o domingo, 22.

Assim como o carnaval, Corpus Christi não é feriado nacional, mas ponto facultativo. Ou seja, não é obrigatório trabalhar nesse dia, mas a empresa pode exigir o trabalho sem pagar em dobro pelo dia ou fornecer folga em dia útil posterior, como deve acontecer em caso de feriado.