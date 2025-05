Dez quilos de cocaína, 32 de skunk, 45 de haxixe, assédio no voo, 13 presos. Aqui é Guarulhos

A Polícia Federal apreendeu 10 quilos de cocaína, 32 de skunk e 45 de haxixe e prendeu 13 suspeitos por tráfico internacional que pretendiam usar o maior aeroporto do País como rota para o comércio de drogas no fim de semana esticado pelo feriado do 1º de Maio.

Em ações realizadas entre os dias 30 de abril e 5 de maio, os agentes federais tiveram trabalho redobrado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Onze foram presos por tráfico e dois foram capturados durante procedimentos migratórios devido a mandados de prisão em aberto.

Os suspeitos adotaram expedientes diversos para ocultação da cocaína - em cápsulas ingeridas, fixada nas pernas e dentro de embalagens de tecidos.