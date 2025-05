Lancha com quatro passageiros pega fogo na Represa Guarapiranga, zona sul de SP

Uma lancha com quatro passageiros à bordo, todos da mesma família, pegou fogo enquanto navegava pela Represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, na manhã deste domingo, 4. De acordo com a Marinha, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

A embarcação foi identificada como sendo a lancha Uruçu, uma embarcação de porte médio, que acabou afundando depois do incidente. De acordo com Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP), as causas do incêndio serão investigadas.

"A equipe que atendeu a ocorrência realizou a perícia necessária para obter os dados preliminares e coletar informações que subsidiarão o Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), já instaurado", informou a Marinha, em nota.