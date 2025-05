Seguro rural: governo libera R$ 179 milhões para apólices contratadas em maio

Brasília, 5 - O governo federal liberou nesta segunda-feira R$ 179 milhões em orçamento do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). A cifra foi liberada por meio da Resolução do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural publicada no Diário Oficial da União. Em nota, o Ministério da Agricultura informou que o restante do orçamento deverá ser liberado a partir de junho. O orçamento previsto para o PSR neste ano é de R$ 1,06 bilhão no âmbito da Lei Orçamentária Anual (LOA).De acordo com a resolução, do valor total, R$ 170 milhões serão destinados para a contratação de apólices de seguro rural para as culturas de inverno, como milho de segunda safra e trigo, R$ 5 milhões para cobertura de frutas, R$ 1 milhão para cobertura de pecuária, R$ 500 mil para florestas e R$ 2,7 milhões para as demais culturas.Atualmente, 17 seguradoras operam o PSR. "O seguro rural é um instrumento de proteção fundamental para o produtor, ainda mais diante desse cenário de aumento da frequência e da severidade dos eventos climáticos adversos. Apenas nos últimos cinco anos, as seguradoras pagaram cerca de R$ 19 bilhões em indenizações aos produtores. Essas indenizações permitiram que milhares de produtores fossem ressarcidos das suas perdas na produção, mantendo a estabilidade financeira do seu negócio", disse o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Campos, na nota.O porcentual de subvenção ao prêmio está fixado em 40% para todas as culturas/atividades, exceto para a soja, cujo porcentual é de 20%, segundo as normas do PSR.