Tarcísio exalta papel do BNDES e diz que sensibilidade de Lula ajudou em projetos em SP

"Queremos contar muito com o BNDES aqui em São Paulo", disse Tarcísio durante sua fala no evento, que também teve presença do presidente do banco de desenvolvimento, Aloizio Mercadante.

Tarcísio afirmou que aguarda o apoio do banco especialmente para projetos de mobilidade, mencionando as obras do túnel Santos-Guarujá e os projetos de Trem Intercidades (TICs), ligando São Paulo e Campinas; São Paulo e Sorocaba; São Paulo e São José dos Campos e São Paulo e Santos.

Segundo Tarcísio, a parceria entre governo estadual e federal não se limita apenas ao BNDES e tem tido endosso do próprio presidente Lula.

Ao comentar a viabilização do túnel Santos-Guarujá, Tarcísio disse que Lula "teve sensibilidade" com o projeto, o que permitiu a antecipação do cronograma da obra, cujo leilão para execução deve acontecer já no próximo mês de agosto.

O governador de São Paulo também disse que está "sempre" conversando com o presidente Lula para viabilizar projetos no Estado.