Como é o 'voto de silêncio' feito por funcionários do Vaticano para trabalhar no conclave

- Coronel e major da Guarda Suíça Pontifícia,

- Encarregados da vigilância perto da Capela Sistina;

- Diretor dos Serviços de Segurança e da Proteção Civil do Estado da Cidade do Vaticano com alguns de seus colaboradores.

Isolamento no Vaticano

Os cardeais começam nesta terça-feira a se instalar na residência de Santa Marta e outras dependências do Vaticano, onde permanecerão isolados do mundo durante o conclave até a escolha do sucessor do papa Francisco.